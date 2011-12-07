Водителей с простроченными правами не станут штрафовать до конца года

Водителей с правами, срок действия которых истек с 1 февраля по 31 июля 2020 года не будут оштрафованы до 31 декабря 2020 года, сообщили в ГИБДД по РТ.

В Госавтоинспекции просят не создавать ажиотажа по замене прав.

Однако, если кто-то желает заменить водительское удостоверение, сделать это можно в подразделениях ГИБДД в порядке «живой очереди», а также через портал госуслуг.

Обменять водительское удостоверение на права международного образца можно в МФЦ. Услуга займет не более 15 дней.