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Водителей с простроченными правами не станут штрафовать до конца года

Водительские удостоверения с истекшим сроком действия с 1 февраля по 15 июля продлены до 31 декабря 2020 года.

Водителей с правами, срок действия которых истек с 1 февраля по 31 июля 2020 года не будут оштрафованы до 31 декабря 2020 года, сообщили в ГИБДД по РТ.

В Госавтоинспекции просят не создавать ажиотажа по замене прав.

Однако, если кто-то желает заменить водительское удостоверение, сделать это можно в подразделениях ГИБДД в порядке «живой очереди», а также через портал госуслуг.

Обменять водительское удостоверение на права международного образца можно в МФЦ. Услуга займет не более 15 дней.

КВ
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