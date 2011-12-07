Вынужденный отпуск - время искать плюсы

Около 4 миллионов россиян потеряли работу, за время пандемии в российских компаниях уволили каждого пятого сотрудника. Многие люди и по сей день сидят без работы и каких-либо выплат, у них опускаются руки, без уверенности в завтрашнем дне они теряют всякую мотивацию.

Но есть часть людей, которые в пандемию нашли для себя массу плюсов. Мы провели опрос, чтобы узнать, с какими проблемами им пришлось столкнуться и как они с ними справлялись.

Елизавета, 23 года, работает в одном из ТЦ Казани в магазине косметики:

«Карантин обрушился на мою жизнь внезапно. Как только все организации закрылись, работа прекратилась, я думала: хорошо — отдохну. Начала составлять список дел, которые надо было давно выполнить, но из-за рутины рабочих дней руки до них не доходили. Я составила так называемый чек-лист, собственный гайд, как я его называю. Первым делом, конечно, была генеральная уборка, далее ежедневные занятия спортом. Хочу сказать, что спортом до коронавируса я так усердно не занималась. Каждый новый день меня вдохновлял, и нагрузка на мое тело увеличивалась. Составила себе и меню правильного питания. Каждый день были эксперименты с блюдами — от вкусно приготовленного мяса до сделанных своими руками глазированных сырков, они намного вкуснее и полезнее, чем магазинные, всем советую. Очень много читала нового для себя по психологии — это мое любимое увлечение, даже могу сказать, хобби. Через месяц карантина поняла, надо двигаться дальше, ведь кушать хочется всегда, а все мои сбережения потихоньку на это и уходили. И как только после 12 мая салонам красоты дали разрешение на возобновление рабочей деятельности, я обучилась на мастера маникюра. До этого год назад обучалась на мастера по наращиванию ресниц, но поняла, что не мое. А ногти мне всегда нравилось красить. Обучение проходило в течение недели, получила сертификат и теперь являюсь сертифицированным мастером по маникюру. И все свои сбережения потратила на расходные материалы, оборудование и лак. Хочу сказать, это единственное разумное сделанное мною вложение. Теперь надо просто немного подождать и потрудиться, моя запись клиентов полностью сформируется. В ситуации с пандемией получила заряд энергии и нашла несколько плюсов. Первый — не выйдя на свою работу, я стала зарабатывать вне этой деятельности. Второй — похудела на 7 кг и нахожусь в отличной физической форме. Третий — духовно и морально обогатилась. Четвертый — в принципе, у меня счастливое состояние души, ведь я наслаждаюсь летом и прекрасной погодой. Желаю всем побольше веселья и активного отдыха».

Во многих сериалах можно наблюдать жизнь горничных, работающих в роскошных отелях. Обычно они имеют невысокий заработок, снимают жилье на двоих и работают с утра до ночи. Но в сериалах все заканчивается хеппи-эндом: скромная горничная встречает принца на белом коне и они уплывают на шикарной яхте в сторону заката. А как в жизни? В настоящее время горничные проходят испытания на прочность из-за COVID-2019.

Людмила, 49 лет, работала горничной в одном из отелей Казани:

«В конце марта узнаю неприятную новость, что меня отправляют в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. По факту — увольняют. Ладно, подумала, переживем. Но через несколько дней я лишилась второй своей работы — подрабатывала в одном из офисов уборщицей. Причина: „Не нуждаемся больше в ваших услугах“. Но это еще не конец моей истории. У меня сын, которого я воспитываю одна. Его нужно подготовить к школе — он пойдет в первый класс, но до сих пор ему не куплена ни обувь, ни ранец, ни одежда, ни канцтовары. Думала, все это какой-то страшный сон, хотела скорей проснуться, но это была реальность. Еще в феврале я приобрела нам с сыном путевку на базу отдыха на Волге. Когда было разрешено открыть базу, мы быстро собрались и уехали туда. Ну, а что еще делать в городе, где нет работы? Думала, хоть отдохну и расслаблюсь. И тут мне просто улыбнулась удача: одна из сотрудниц базы сказала, что им требуются коменданты. Теперь до конца лета я буду работать там, на берегу Волги в красивом хвойном лесу».

Каждый из нас о чем-то мечтает: устроиться на престижную работу, поехать к морю или купить машину. Но бывает так, что ты долго шел к определенной цели, пришел к ней, а как двигаться дальше — не знаешь из-за непредвиденных обстоятельств. Таким переломным моментом стала и ситуация с коронавирусом, из-за чего некоторые люди лишились не только работы, но и возможности реализовать свою мечту.

Иван, 46 лет, работает на предприятии Казани:

«Попал в число жертв нового вируса. Работаю в компании по производству стеллажей. Продажи компании напрямую зависят от оплаты торговых магазинов, у которых локация в ТЦ по России. Именно от этого и зависит прибыль компании. В связи с тем что по всей стране были закрыты торговые центры, прикрыли и нас. Продажи компании резко сократились, и все рабочие были отправлены в административный отпуск. Для меня эта новость была шоком. Я не привык отдыхать и добровольно, а тут вынужденный отпуск. Зарплату, кстати, за нерабочее время не платят. И уйти с этого места не могу: есть большая часть товара, которую я сделал, а она стоит без дела. И получится так: если увольняться, то за проделанную работу не заплатят. А я что, просто так горбатился целыми днями без выходных, чтобы получить шиш с маслом? А впереди были грандиозные планы по выплате ипотеки. Все очень не вовремя случилось… продал однокомнатную квартиру, чтобы купить трехкомнатную, вложил все деньги туда. А теперь даже жить не на что, идет четвертый месяц ограничительных мер…»

Елена АЛЬТАХ