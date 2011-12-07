Юрий Венедиктов: Пьяные купающиеся - это потенциальные утопленники

С 1 июня по 12 июля в Татарстане на водоемах погибли 36 человек. Основные причины гибели: 32 человека купались в необорудованных местах, 14 человек погибли в результате падения в воду с берега или неправильного использования маломерного судна. О том, почему происходят трагедии на водных объектах, рассказал главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов во время пресс-подхода, организованного в Центре ГИМС ГУ МЧС России по РТ.

В 2018 году на заседании Совета Безопасности РТ было принято решение об увеличении количества пляжей, так как основная масса купающихся гибнет в не оборудованных для купания местах. Несмотря на то что в Татарстане с каждым годом растет количество оборудованных пляжей (всего в республике в этом году их 36), мест для отдыха у воды все равно не хватает. Люди не хотят ехать далеко, они направляются к ближайшему озеру, пруду, реке, где непонятно какое дно и нет спасательных постов. И рискуют своей жизнью, жизнью детей. За детьми требуется особо внимательно присматривать.

- Что может случиться с ребенком, подростком, если он купается в водоеме, где неровное дно? Он может, даже не уходя далеко от берега, внезапно попасть в яму, - говорит Юрий Венедиктов. - Даже если ребенок умеет плавать, от неожиданности может растеряться. Резко провалившись, первый вздох сделает в воде, а второй вздох уже практически сделать не может и тонет буквально за считанные минуты. Другая категория беспечных людей - ныряльщики. Они прыгают с берега, ударяются о посторонний предмет, например о камень на дне головой, в результате перелом шейных позвонков.

Купаясь в необорудованных безлюдных местах, надо учесть, что в случае беды прийти на помощь, позвонить спасателям будет некому, предупреждает специалист. В озерах и реках могут бить подводные холодные источники. Ледяной поток способен вызвать у человека резкую судорогу ноги, и если у пловца нет с собой приготовленной булавки или другого острого предмета для снятия судороги, то он обречен на смерть.

По словам Юрия Венедиктова, в необорудованных местах дно зачастую бывает замусоренным: там коряги, старые рыболовные сети, осколки стеклянных бутылок. Все это может стать причиной несчастного случая.

11 июля начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин выступил перед Президентом республики Рустамом Миннихановым на еженедельном совещании и обозначил проблему роста числа случаев гибели людей на воде. В результате было принято распоряжение КЧСПБ республики за подписью премьер-министра Алексея Песошина, основной посыл которого - проводить профилактику среди населения и строго наказывать нарушителей, которые активно купаются в воде, не соблюдая никаких правил безопасности.

За что будут штрафовать? За появление в общественных местах (пляжах) в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил надзора за детьми и конечно нарушение правил купания.

За минувшие выходные было составлено 19 протоколов за купание в необорудованных местах, 12 протоколов за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и 7 протоколов за оставление ребенка в опасности без надзора взрослого.

Нередко, когда человек видит тонущего, бросается ему на помощь. Юрий Венедиктов посоветовал в первую очередь звонить по номеру 112 и действовать дальше по обстановке. Если вы сами не умеете плавать, физически не сильны, то лучше постараться подать утопающему подручные средства - ветки, ремень, пояс от платья и так далее.

Если получится вытащить человека из воды, но у него нет признаков дыхания и биения сердца, необходимо оказать первую помощь: постараться освободить его от воды, положив на свое колено лицом вниз или иным способом. Сделать искусственное дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца вплоть до прибытия скорой медицинской помощи.

Некоторые люди настолько бездумно относятся к своей жизни, что способны на поступки за гранью разума. Юрий Венедиктов отдельно остановился на воскресном случае, когда трое молодых людей прыгнули с железнодорожного моста в Казанку и один при этом погиб.

- Ныряние на глубину 1,5 - 2 метра уже является опасностью, от этого часто гибнут люди, - говорит Юрий Венедиктов. - А с такой высоты, как железнодорожный мост, тем более. Дно Казанки в этом месте не обследовано, там очень много посторонних предметов, которые остались от строительства, например камни и арматура. В таких местах ныряние вообще запрещено.

Главный госинспектор категорически против того, чтобы на пляжах распивали спиртные напитки и в нетрезвом виде купались.

- Употребление спиртных напитков и купание - совершенно противоречивые вещи. Пьяные купающиеся - это потенциальные утопленники, - заявил он.

Еще одна особенность, отмеченная специалистом, - гибель людей при купании в ночное время. Делать это опасно. Печальное подтверждение - трагедия в Набережных Челнах, где на реке Мелекеске на одном из пляжей два человека ночью купались и утонули.

Конечно же, Юрий Венедиктов остановился на случае на реке Меше, где утонули 15-летний подросток и его отец, пытавшийся спасти сына. Свидетелем их гибели стал младший ребенок из этой семьи.

- Для того чтобы научить ребенка плавать, конечно, не надо его водить в опасное место, - считает специалист. - Меша - непредсказуемая река с сильным течением, поворотами, дно ее не обследовано. И учить там ребенка плавать - это, конечно, нонсенс, таких вещей никогда нельзя допускать.