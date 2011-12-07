Трое жителей Казани обратились в центр аллергологи после прививки от COVID-19

Трое жителей Казани обратились в казанский центр аллергологии и иммунологии больницы №7 после прививки от COVID-19, рассказала руководитель центра Гузель Закирова.

Было выявлено, что у первого пациента аллергия на сорные травы, поэтому прививка спровоцировала крапивницу, второй человек получил обострение герпетической инфекции, третий же накануне вакцинации долго находился под солнцем.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам Гузель Закировой, аллергики могут вакцинироваться безопасным для них препаратом «Спутник V».