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Аюпова: Если театры не откроются, зрителям вернут деньги

Театры Татарстана начали продажу билетов на осенние спектакли.

Зрителям вернуть деньги за билеты в театры, если они не откроются. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«На сентябрь мы билеты продаем на 50% залов. Продаем пока на свой страх и риск. Некоторые спектакли на конец августа поставлены, но я не знаю. В случае чего мы вернем деньги зрителям», — рассказала министр.

Аюпова уточнила, что большая часть внебюджетных доходов театров идет на зарплаты сотрудника. Однако пока деньги, собранные с билетов, не расходуются.

В сентябре зрителей ожидает серия показов спектаклей от номинантов и лауреатов премии «Золотая маска». Состоится ли событие, зависит от санитарно-эпидемиологической обстановке в республике. 

КВ
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