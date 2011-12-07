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На Землю после 50 лет полета возвращается советская «Венера-8»

Ученые планируют детально обследовать станцию после ее приземления.

В ближайшие годы, в течение 5-7 лет, на Землю упадет один из космических аппаратов Советского Союза – «Венера-8», сообщает портал «Назад в СССР». Межпланетная станция была запущена Советским Союзом к планете Венера 50 лет назад. В момент запуска этот космический аппарат считался самым передовым и технологичным в мире. 

Возвращения межпланетного путешественника очень ждут ученые. Они планируют детально обследовать станцию после ее приземления. Ведь станция установила своеобразный рекорд: еще не один созданный человеком аппарат не возвращался из космоса почти через полвека скитаний по просторам космоса. 

КВ
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