На Землю после 50 лет полета возвращается советская «Венера-8»

В ближайшие годы, в течение 5-7 лет, на Землю упадет один из космических аппаратов Советского Союза – «Венера-8», сообщает портал «Назад в СССР». Межпланетная станция была запущена Советским Союзом к планете Венера 50 лет назад. В момент запуска этот космический аппарат считался самым передовым и технологичным в мире.

Возвращения межпланетного путешественника очень ждут ученые. Они планируют детально обследовать станцию после ее приземления. Ведь станция установила своеобразный рекорд: еще не один созданный человеком аппарат не возвращался из космоса почти через полвека скитаний по просторам космоса.