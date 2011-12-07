В Татарстане с начала учебного года никто из учителей и учеников не заболел COVID-19

В школах Татарстана с начала сентября не выявлено ни одного заболевшего ученика и педагога, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Наш мониторинг продолжается, текущие нарушения, которые мы выявляем, в основном касаются таких нарушений, как несвоевременное проведение уборок или несвоевременное проветривание. Но все решается сразу на месте, то есть грубых нарушений нет», — уточнила спикер.

Напомним, в татарстанских школах ежедневно проводится утренний фильтр, детей с температурой и признаками болезни к учебе не допускают.