В Татарстане с начала учебного года никто из учителей и учеников не заболел COVID-19

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В школах Татарстана с начала сентября не выявлено ни одного заболевшего ученика и педагога, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.
«Наш мониторинг продолжается, текущие нарушения, которые мы выявляем, в основном касаются таких нарушений, как несвоевременное проведение уборок или несвоевременное проветривание. Но все решается сразу на месте, то есть грубых нарушений нет», — уточнила спикер.
Напомним, в татарстанских школах ежедневно проводится утренний фильтр, детей с температурой и признаками болезни к учебе не допускают.