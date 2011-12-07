Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко примет участие в международном форуме Kazan Digital Week — 2021. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Форум предоставляет уникальную возможность ознакомиться с актуальными направлениями научных исследований, управленческих, технологических, инженерных и коммерческих практик, определяющих инновационный эффект цифровизации», — сказал Хайруллин.

Он добавил, что форум планирует посетить Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Само мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября в «Казань Экспо».