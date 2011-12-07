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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко примет участие в международном форуме Kazan Digital Week — 2021. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
«Форум предоставляет уникальную возможность ознакомиться с актуальными направлениями научных исследований, управленческих, технологических, инженерных и коммерческих практик, определяющих инновационный эффект цифровизации», — сказал Хайруллин.
Он добавил, что форум планирует посетить Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Само мероприятие пройдет с 21 по 24 сентября в «Казань Экспо».