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На железнодорожном вокзале Казань-1 будет работать участок для голосования

Избирательный пункт откроется во втором зале ожидания.

В здании железнодорожного вокзала Казань-1 организован участок для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Пассажиры, которые в дни голосования будут находиться в пути, смогут проголосовать на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Временный избирательный участок № 53 для голосования откроется во втором зале ожидания главного здания железнодорожного вокзала Казань-1.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани проголосовавшие на выборах смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом.

КВ
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