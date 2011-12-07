На железнодорожном вокзале Казань-1 будет работать участок для голосования

В здании железнодорожного вокзала Казань-1 организован участок для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. Пассажиры, которые в дни голосования будут находиться в пути, смогут проголосовать на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Временный избирательный участок № 53 для голосования откроется во втором зале ожидания главного здания железнодорожного вокзала Казань-1.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани проголосовавшие на выборах смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом.