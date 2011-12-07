Число новых сельских клубов в Татарстане к концу года вырастет до 285

С начала года в районах Татарстана в рамках республиканской программы открыты 22 новых сельских клуба. Еще шесть клубов откроют в селах до конца декабря. Общий объем инвестиций в рамках программы на 2018 год превышает 267,7 млн рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в Минстрое Татарстана.«Строительство многофункциональных культурных центров ведется на основе типовых проектов мощностью на 50, 100, 200 и 300 мест с библиотекой и фельдшерско-акушерским пунктом. Проекты составлены с учетом требований пожарной безопасности и создания доступной среды», – отметили в министерстве.На текущий момент продолжается строительство шести многофункциональных культурных центров в Казани и пяти районах Татарстана. «В среднем выполнение строительно-монтажных работ составляет 93,4%», – уточнили в министерстве.С начала реализации программы в 2012 году по 2017 год включительно в Татарстане построены и введены в эксплуатацию 257 сельских клубов с общим объемом финансирования из республиканского бюджета в 2,6 млрд рублей.