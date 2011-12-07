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Татарстанские лыжники получили звание «Заслуженный мастер спорта РФ»

Знаки спортсменам вручили на сборах в Австрии.
Татарстанским лыжникам Андрею Ларькову и Анне Нечаевской, завоевавшим медали на Олимпийских играх-2018, присвоено звание «Заслуженный мастер спорта РФ». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Знаки спортсменам вручили в Австрии, где сборная России по лыжным гонкам готовится к новому сезону.
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