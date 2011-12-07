В администрации Советского района произошли кадровые перестановки

Им стал Рустем Гафаров, который до этого времени занимал пост главы администрации Советского района. Рустем Гафаров пришел на место Дамира Фаттахова, который ранее был назначен министром по делам молодежи РТ. Он будет курировать вопросы социальной сферы и гражданской защиты.Новым руководителем районной администрации Советского района назначен Роман Фатхутдинов, занимавшей до этой кадровой перестановки пост заместителя главы районной администрации.