«Что я пережила, врагу не пожелаешь!». Как казанская пенсионерка победила COVID-19

Познакомились мы с ней в поликлинике, куда женщина пришла к дежурному терапевту закрывать больничный. «Что я пережила, врагу не пожелаешь!» - сообщила она, когда я попросила рассказать о случившемся.

Начало

- Ума не приложу, где могла заразиться! Маску всегда носила, руки постоянно мыла. Думаю, виноват внезапно разболевшийся зуб. Он подкосил мой иммунитет. 4 сентября проснулась с жуткой зубной болью. Болело так, что разговаривать не могла, а щеку раздуло. Два дня занималась самолечением. На третий поднялась температура, и я побежала к стоматологу.

Доктор вскрыл флюс, прописал антибиотик, полоскание и велел прийти на повторный прием. Неделю добросовестно соблюдала все рекомендации. Но 11 сентября у меня опять поднялась температура. Вроде небольшая, всего 37.2, но сил дойти до стоматолога не было. Выходные провалялась дома. Пила ромашку, нос мазала оксолиновой мазью, думала, что это обыкновенная простуда. Не помогло. В понедельник, 14 сентября, стало хуже. С меня вдруг начал лить такой пот, будто окатили водой. Слабость усилилась, пропали обоняние и вкус.

Вызвала участкового терапевта. Врач пришла быстро. Отзывчивая и внимательная, она прослушала меня и сказала, что в легких небольшие хрипы. На три с лишним тысячи выписала лекарств: азитромицин, гриппферон, арбидол, ренгалин, парацетамол. Велела больше пить теплой жидкости. Никуда не выходить и ждать бригаду, чтобы те взяли мазок на ковид.

Гости в скафандрах

Утром во вторник, 15 сентября, к нам в квартиру позвонили. На пороге стояли два человека в противочумных костюмах, от вида которых у меня подкосились ноги. Стало страшно и непонятно, кто там под маской: мужчина или женщина? Как они дышат? Что интересно, мазок взяли только у меня одной, хотя муж стоял рядом. Гости в скафандрах не находились у нас дома и пяти минут. Как ураган, влетели и улетели, оставив номер телефона, по которому можно узнать результат. В пятницу утром, 18 сентября, узнала: тест отрицательный. Вздохнула с облегчением. Оказалось, рано радовалась.

Первая поездка в госпиталь

Уже к обеду стало трудно дышать, словно не хватало воздуха. Все тело ломило. Снова вызвала участкового. На этот раз доктор позвонила в скорую, чтобы в больнице мне сделали КТ. Бригаду ждали больше 10 часов. Перед отправкой в ковидный госпиталь медики неотложки меня прослушали, осмотрели горло и измерили пульсоксиметром насыщение крови кислородом. Все в норме.

Пока ждала своей очереди, видела очень много машин скорой возле инфекционной больницы. Сирены не умолкали ни на секунду. Подумалось: как врачи выдерживают такой поток больных? Какую силу духа нужно иметь, чтобы выдержать такую нагрузку? Когда я наконец попала в приемное отделение, у меня сначала взяли мазок, а потом отправили на КТ. Результаты ждала в отдельном боксе, где, кроме меня, никого не было. Выяснилось, у меня поражено 25% легких. Но тест на ковид снова отрицательный. Дежурный врач больницы поставил диагноз «пневмония», пояснив, что таких больных они не госпитализируют. Мол, здесь лежат ковидные, а у меня его нет. Велел лечиться дома, выписав рецепт уже на 4000 рублей: эликвис, дексаметазон, омепразол, парацетамол, АЦЦ. И не забывать про обильное питье.

Проверка в платном центре

В понедельник, 21 сентября, уже вместе с мужем решили платно сдать анализ на коронавирус. Ну не могла я поверить, что у меня его нет, когда все симптомы налицо! Утром натощак отправились в частную клинику. За минутное нахождение в медцентре и за то, что во рту у нас провели ватной палочкой, мы заплатили на двоих 3500 тыс. рублей. Выяснилось, оба теста опять отрицательные.

Госпитализация

Неделю я строго следовала всем рекомендациям врача инфекционной больницы. Состояние то улучшалось, то ухудшалось, причем в некоторые моменты становилось хуже в разы. После укола дексаметазона, который делал муж, хотелось летать, я оживала. Но когда его действие прекращалось, снова превращалась в вареный пельмень. Пот лил градом, лихорадило, температура то поднималась до 38.7, то снижалась до 35. Появился кашель, повысилось давление. Оно у меня пониженное: 100/60, а тут вдруг подскочило до 170. Причем пульс - 90 ударов в минуту. Я слышала, как стучит сердце. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. Успокаивала себя тем, что так организм реагирует на лечение. Но в пятницу, 25 сентября, уже с трудом поднялась с постели. Земля словно уходила из-под ног. Поняв, со мной что-то неладное, измерила давление: тонометр показал 208/90.

До вечера боролась сама с собой (муж ушел на дежурство), отвечая на телефонные звонки то мужа, то дочерей, которые настаивали на скорой. В 22.00 наконец решилась. Состояние было такое, что забыла номер. Дрожащими руками набрала номер старшей дочери, которая и вызвала мне неотложку. Через час меня уже госпитализировали в инфекционную больницу, куда привозили в первый раз. Повторная КТ показала: поражено 30% легких. Как же так? Ведь я упорно лечилась антибиотиками и противовирусными препаратами. Тест на ковид снова отрицательный. Врачи развели руками: «У вас все признаки коронавирусной инфекции».

Наслышанная о халатном отношении врачей к пациентам, здесь я убедилась, что все далеко не так. И поняла главное: если долго болеешь, а лечение не дает результатов, не нужно бояться госпитализации. Наоборот стараться, чтобы положили в больницу для полного обследования. Иначе до своего следующего дня рождения можешь не дожить.

Еще убедилась: врачи инфекционной больницы буквально вытаскивают людей с того света! Приходили к нам даже ночью, проверяли, как мы тут? Это дорогого стоит. Неправда, что докторам наплевать на пациентов! Возможно, где-то и встречаются халатные медработники, но точно не в нашей инфекционной больнице. Часто я наблюдала из окна своей палаты одну и ту же картину. Как медсестры не идут, а бегут из одного крыла здания в другое со штангами для систем.

Два раза в день мне делали укол в живот для разжижения крови. А до обеда ставили систему с тем же дексаметазоном. Еще постоянно давали какие-то таблетки. Омепразол точно (знаю теперь его вкус) и что-то еще. Несколько раз приходилось вызывать врачей среди ночи: становилось трудно дышать. Они являлись в своих костюмах через минуту, не показывая, что устали или хотят спать.

Кстати, передачи больным принимали на улице возле шлагбаума. Молодцы, что так придумали! Посетителям риск подхватить вирус внутри ковидного госпиталя сведен к минимуму.

О затратах

Лечение сразу нормализовало температуру. Но слабость и потоотделение беспокоят меня до сих пор. Перед выпиской опять сдавала мазок. В пятый раз мой результат был отрицательным! Лечащий врач назначил новое лечение на 4 тыс. рублей: ксарелто и поливитамины.

Дома посчитали с мужем. Получается на одни только лекарства потратила 11 тыс. рублей. Плюс платный мазок - 1750, шприцы для уколов, вата, спиртовые салфетки. Муж в больницу купил новый халат и тапочки, постоянно привозил мне любимые молочные продукты. Итого - больше 15 тыс. рублей ушло на мое лечение. Не жалко! Главное, через месяц я выздоровела!