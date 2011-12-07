Газета «Казанские ведомости» объявляет набор в школу стажеров

Мы приглашаем тех, кто хочет пополнить ряды наших внештатных корреспондентов, познать азы журналистики, научиться грамотно писать тексты, а в перспективе стать штатным сотрудником редакции. Возраст, образование, профессия и социальный статус не имеют значения. Слушателями школы могут стать как старшеклассники, мечтающие о профессии журналиста, студенты казанских вузов, молодые специалисты, мамы в декрете, пенсионеры, так и представители любых профессий.

Обучение в школе бесплатное по принципу — вы выполняете наши задания, мы учим вас профессионально писать материалы и публикуем их на страницах газеты. Раз в месяц ученые журфака КФУ читают лекции, а ведущие журналисты газеты дают стажерам мастер-классы. Основной упор с первых дней делается на практику. Пришедшие к нам сразу получат конкретные задания и возможность продемонстрировать свое умение писать. По окончании цикла самым талантливым, перспективным и активным мы предложим работу в штате редакции.

Контактный телефон для справок и записи в школу: 89053159500 (WhatsApp), e-mail kolesnikoval@mail.ru.

Ждем ваши звонки и сообщения!