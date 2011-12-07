История Татарстана в вещах. Выпуск №48

Брюки клеш и гитара

Мода во все времена подвергалась осмеянию. Любой острый на язык человек не мог удержаться, чтобы не сказать: «Эк вырядился!». Думаю, поколение послевоенных лет мало заботилось о ширине брюк: после разрухи, голода есть штаны — и хорошо. Их фасон можно видеть в фильмах тех лет — широкие, прямые от бедер. Помню, мне, девочке-подростку, из мужских брюк сшили юбку. Вряд ли бы вышла юбка из того, что носили позже. А позже, в 1957 году, был Всемирный фестиваль молодежи в Москве, и наши юноши, увидев на иностранцах облегающие ноги брюки, быстро переняли эту моду.

Поскольку с информацией было туго (Москва далеко, телевизоры не у всех!), обузили брюки не все, а только посвященные или продвинутые, как бы сейчас сказали. Этих модников сразу окрестили стилягами. Они не только щеголяли в нетрадиционных брюках, но и танцевали западные танцы типа «буги-вуги», носили на плечах транзисторные радиоприемники, только появившиеся в нашей стране, взбивали волосы надо лбом… Такими стиляг рисовали в газетах и журнале «Крокодил», а в трудовых коллективах их нередко осуждали. Хотя подозреваю, что это были не всегда тунеядцы, а просто ребята, захотевшие чем-то выделиться из серой толпы, одетой в одинаковую одежду.

Но вот появилась мода на брюки клеш, в которых ходила вся молодежь моего поколения — 70-х годов прошлого века. Эти брюки заказывали в ателье — в продаже таких не было. Они хорошо облегали бедра, а расширялись от колена до низа. Проблема с дефицитом разнообразной модной одежды благодаря широкой сети ателье, пошивочных мастерских была решена. Они были в каждом районе, доступны по цене и качеству обслуживания. Помню, друг брата, студент, на заработанные в стройотряде деньги шил там не только костюмы, но и рубашки, приталенные по фигуре. И надо сказать, парни в расклешенных брюках смотрелись красиво — расширявшийся к низу силуэт словно говорил, что они крепко стоят на ногах.

Да так оно и было. Мои современники не косили от армии, учились, работали. На эстраде в 70-е годы процветали различные вокально-инструментальные ансамбли. Парни с электрогитарами без колебаний следовали за модой. Образ парня с гитарой и в брюках клеш был очень популярен. Многие ребята умели брать три аккорда на купленных семиструнных гитарах. Кстати, этот инструмент не был тогда в дефиците. Стоила гитара 9 или 10 рублей, а бацать на ней умел каждый второй молодой человек. Собираясь, молодежь всегда пела во дворе или подъезде, чем вызывала законное недовольство жильцов. А в вылазках на природу петь начинали уже в электричках. Собирались, чтобы попеть, и у кого-нибудь дома за бутылочкой недорогого вина. Причем главным в этом застолье, пусть не всегда «сухом», были именно песни. Гитара шла, что называется, по рукам. У каждого был свой репертуар, и собравшиеся за одним столом всем подпевали, потому что знали наизусть множество песен.

Как всегда, находились те, кто хотел выделиться и среди носивших клеши. Видела, как у некоторых от колен до ботинок шла по бокам встречная складка. Такие тогда были и у девушек на юбках. Внутри складки пришивали пуговицы до низу — творческое начало требовало выхода. Были умельцы, которые шли дальше. Паяльники у многих дома были всегда под рукой. Как самому собрать мини-приемник из радиодеталей, которые продавали в магазинах «Юный техник», рассказывал журнал «Техника — молодежи», там же приводилась электросхема. В этих же магазинах можно было купить мини-лампочки, такие, что на елку вешали. Слышала не раз, что вместо пуговиц во встречную складку брюк клеш вшивали лампочки. Были они размером с пуговицу, проводами соединялись с батарейкой в кармане. И обладателю конструкции стоило только соединить контакты, чтобы лампочки загорелись или замигали. Вот так хотелось удивить, поразить, обратить на себя внимание окружающих! В мультфильме «Ну, погоди!» можно видеть в брюках клеш одного из главных героев — Волка: пародия на моду тех лет. Потом клеши незаметно ушли.

Сегодня молодые парни ходят в брюках в облипочку, так что порой удивляешься, какие же тонкие ножки-спички под ними. Мода снова сделала оборот, вернулась к нам из 50-х годов прошлого века. Вернутся ли брюки клеш? Они-то, может, и вернутся, а вот с «поющими гитарами» — вопрос!

Борсетка

Если мне не изменяет память, борсетки появились в обиходе где-то в начале 90-х годов. Одновременно сошла на нет мода на кожаные портфели и дипломаты.

Безусловно, небольшие сумки с ручкой-петлей были удобны - легкие, компактные, модные. Они как-то враз стали популярны. Что любопытно - пользовались ими только мужчины. Это объяснялось, скорее всего, тем, что борсетки покупали чаще автовладельцы, а в те времена еще трудно было встретить женщину за рулем.

В борсетки складывали документы, ключи (от дома, сада, автомобиля), сигаретные пачки, таблетки, деньги… Про деньги хочется сказать особо. В те годы в стране бушевала инфляция, бывало, зарплату повышали каждые два месяца. Росла денежная масса. Полученные в зарплату купюры уже не помещались в кошельке. Многие набивали деньгами борсетку и использовали в качестве портмоне.

А всякого рода бизнесмены часто перевозили в борсетках большие суммы. И именно тогда зародился особый вид преступников, которых стали называть «борсеточники». Садился представительного вида товарищ в автомобиль, бросал борсетку на переднее пассажирское сиденье. Начав движение, обнаруживал, что заднее левое колесо автомобиля спущено. Это злоумышленники заранее его прокалывали. Пока поврежденное колесо менялось на запаску, «борсеточники» успевали через переднюю правую дверь обчистить салон авто. Уже сколько времени прошло, а «борсеточники» живут и здравствуют, их преступления нередко фигурируют в полицейских сводках.

Сегодня каких только борсеток не встретишь в продаже - из дорогой кожи, с кучей карманов, с отделениями для мобильника и банковских карт, с ремешками или размерами с мини-портфель. Моя борсетка была изготовлена из низкокачественной искусственной кожи. Признаюсь, долго ею не пользовался. Не по душе она мне пришлась. Однажды просто взял и закинул ее на антресоль. Посудите сами, в ней нельзя было взять на работу даже пару бутербродов с колбасой.

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Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

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Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА