Снижение переплат и ежемесячных платежей: Ак Барс Банк рефинансирует кредиты бизнесу под 6,5%

Верное решение в непростые времена

Автор: Егор Никитин

В текущей экономической ситуации именно малые и средние компании оказались в наиболее непростом положении, констатируют отраслевые эксперты. Пандемия привела к снижению потребительского спроса и росту расходов предпринимателей, как следствие – снижение прибыли. В таких условиях особенно трудно тем компаниям, которые обслуживают раннее привлеченные кредиты.

Чтобы исправить ситуацию, главный банк республики – Ак Барс Банк, пришел на помощь малому и среднему бизнесу РТ. Новая программа банка дает компаниям возможность рефинансировать свои кредиты под беспрецедентно низкую процентную ставку от 6,5% годовых.

«В нашем банке заработала новая акция, по условиям которой индивидуальные предприниматели и юридические лица могут рефинансировать действующие кредиты по ставке от 6,5%. Предложение действует в рамках государственной льготной программы поддержки малых и средних предприятий», - рассказали в кредитной организации.

Прозрачные условия и реальная поддержка бизнеса

Новая программа рефинансирования предполагает несколько простых и понятных условий работы. По словам представителей банка, средства могут быть представлены кредитной линией под лимит выдачи, либо под лимит задолженности. Общая сумма возможного кредита в рамках этой акции имеет широкий диапазон – от 3 млн до 100 млн рублей, а срок кредитования до 10 лет (в зависимости от целей кредита).

«Таким образом, предприниматели могут не только перевести свои кредиты в наш банк под более выгодную процентную ставку, но и привлечь дополнительное финансирование своего бизнеса», - подчеркнули в Ак Барс Банке.

Там напомнили, что снижение процентной ставки уменьшает сумму ежемесячного платежа по займу, а также общую сумму переплаты за пользование заемными средствами. Предложение станет реальным и действенным инструментом поддержки малых и средних компаний республики, поможет снизить их финансовую нагрузку и привлечь новые средства на дальнейшее развитие.

Как стать участником программы

Чтобы стать участником новой программы рефинансирования, нужно сделать несколько простых шагов.

Шаг 1: подать заявку и получить консультацию. Для этого не нужно выходить из дома, форму можно заполнить в соответствующем разделе сайта Ак Барс Банка.

Шаг 2: после получения предварительных консультаций остается отнести необходимый пакет документов в ближайший офис банка.

Шаг 3: при положительном решении, оформить кредит по новой, более выгодной, процентной ставке.

«Помимо этого, в Ак Барс Банке можно открыть расчетный счет без визита в офис, подключиться к эквайрингу с комиссией 1% на срок действия договора, а также оформить подписку на РКО и получить бесплатно набор специальных сервисов для бизнеса», - сообщили в кредитной организации.

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