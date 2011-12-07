Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане зарегистрированы две новые смерти от COVID-19

77-летний челнинец и 67-летняя жительница Казани скончались от коронавируса.

В Татарстане от коронавируса скончались еще двое пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай зарегистрирован в Набережных Челнах — скончался 77-летний местный житель.

«Пациент был госпитализирован с внебольничной вирусной пневмонией. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в штабе.

Другой случай зафиксирован в Казани — 67-летняя женщина также была госпитализирована с внебольничной пневмонией. На ухудшение состояния сказались хронические заболевания. 

КВ
Лента новостей