В Татарстане зарегистрированы две новые смерти от COVID-19

В Татарстане от коронавируса скончались еще двое пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай зарегистрирован в Набережных Челнах — скончался 77-летний местный житель.

«Пациент был госпитализирован с внебольничной вирусной пневмонией. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — отметили в штабе.

Другой случай зафиксирован в Казани — 67-летняя женщина также была госпитализирована с внебольничной пневмонией. На ухудшение состояния сказались хронические заболевания.