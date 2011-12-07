Чего боятся бесстрашные белые медведи?

Юлия Денисенко и Юрий Хохлов работают с белыми медведями более 25 лет. Дрессировщиком полярных хищников был отец Юлии, и она продолжила цирковую династию. На сегодняшний день это единственная в мире цирковая труппа белых медведей. В начале 90-х их номер, в котором медведи катались на коньках, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.- Белые медведи - серьезные ребята. Я знаю, что было всего три цирковых аттракциона с их участием. Но в какой-то момент дрессировщики получали травмы от своих питомцев и закрывали номера, - рассказывает Юрий Хохлов. - С бурыми медведями тоже непросто работать, но с белыми сложнее. Они по природе своей одиночки, поэтому каждому необходима своя территория. Был период, когда в программе работали двенадцать медведей, и мы не могли одновременно вывести их на манеж, потому что им просто не хватало там места. Сейчас у нас четыре медведицы, и мы делим манеж на четыре части, чтобы у каждой была своя территория.- Юрий, познакомьте, пожалуйста, с вашими актрисами.- Наших девочек зовут Матрена, или просто Мотя, Умка, Дора и Кнопа. Им уже почти по 20 лет. По медвежьим меркам они уже старушки, но чувствуют себя замечательно, выглядят отлично и выступают с удовольствием. Конечно, у каждой свой характер. Например, Мотя - это звезда. Она так сама себя с самого детства поставила. Ей надо первой принести покушать, первую искупать... Иначе обидится жутко. Умка задиристая и с характером. Дора бывает рассеянной, может выйти на манеж, а там забыть свой трюк. Тогда она ждет от нас подсказки. Кнопа - невероятный талант и умница, все схватывает на лету.- Белые медведи привязываются к своим дрессировщикам?- Они наблюдают за нами. Мы стараемся просчитывать их, а они просчитывают нас. Они хорошо знают нас с Юлией, других к себе не подпускают.Был у нас медведь Грэм - огромный, 3 метра 15 сантиметров. Его медвежонком подобрали полярники. Он был один, без мамы, и непременно бы погиб. Юля воспитывала его с самого детства, и однажды он спас ей жизнь. На репетиции самки почему-то вдруг разозлись и пошли на Юлю. Они бы набросились на нее, но тут Грэм встал и закрыл Юлю собой. Это было сделано не спонтанно. Он защитил ее осознанно. Все были потрясены таким поступком хищника.- Как вы придумываете номера?- Раньше было много реквизита, сейчас мы все лишнее убрали. Конечно, можно заставить медведя ходить на проволоке. Но зачем? Животное должно делать то, что ему нравится, что не противоречит его природе. Например, у белых медведей меньше диапазон возможностей по сравнению с бурыми. Бурый медведь ходит на задних лапах хорошо, а белому долго находиться в вертикальном положении сложно, это ему совсем не свойственно. Но наши этот трюк делают свободно.- Бывали случаи, когда медведи отказывались работать?- Бывали, и это нормальные рабочие моменты. Может быть, неважно себя чувствует или настроения нет, испугался чего-нибудь. Белые медведи хоть и грозные хищники, но довольно пугливые. Например, вышли на манеж, а в зале у кого-то из зрителей воздушный шарик лопнул... Все, медведица разворачивается и бежит в свой вольер, чтобы спрятаться. Мы никогда не наказываем и не заставляем силой выходить на манеж: не хочешь - отдыхай, завтра все будет нормально.И они все понимают. До сих пор вспоминаем случай. Грэм что-то натворил, и Юлия устало говорит ему: «Сынок, ну что же ты... Ну почему не сделал трюк?». А трехметровый медведь сидит перед ней, и взгляд такой виноватый-виноватый: «Да ладно, не ругайся, в следующий раз не подведу!». Ну вот одним таким взглядом просто обезоруживает...- А как вы их поощряете?- Любимое поощрение - мясо. А еще девочки очень полюбили арбузы. Пробовали угощать их дыней, бананами, виноградом - не понравилось. А вот арбузы кушают с удовольствием. С радостью грызут семечки. Грэм семечки любил так, что ради них откладывал в сторону мясо.- Наверное, непросто приоб-рести белых медвежат?- Сложно. Вот этих четырех медведиц мы сами отловили на Севере. Специально летали туда в экспедицию, чтобы найти одиноких медвежат. Это малыши, брошенные мамами, или их мам убили охотники. В любом случае одиноким новорожденным медвежатам грозила реальная гибель от голода, или их съели бы взрослые медведи, они могли бы погибнуть, провалившись под лед. Мы их спасли, и у нас они проживут лет до 30. Цирки, зоопарки реально продлевают жизнь медведям.