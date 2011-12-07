Что вы ждете от жизни после 60 лет?

- Я ничего не жду сейчас от жизни - просто живу и радуюсь тому, что жизнь прекрасна!- Мечтаю дожить до 90 лет и быть здоровой. Увидеть Атлантический океан и искупаться в нем. Съездить в Израиль, вырастить абрикосы и черешню в своем саду. А еще хочу оформить садовый участок в ландшафтном дизайне.- Хочу увидеть счастливыми своих детей и внуков, заняться здоровьем. Мы мало что видели в жизни, возможно, сбудется мечта о путешествиях в другие страны. Хочется посмотреть, как живут другие люди.- В нашем возрасте хотелось бы подольше сохранить устоявшийся ритм жизни, забот и приятного отдыха. Не утратить связь с юной порослью, оставаться интересными для них и уверенными для себя.- Не скажу, что после 60 жизнь только начинается, она переходит в очень приятную фазу. Дети выросли, повзрослели внуки, с которыми интересно общаться. Есть время перечитать любимые книги, не торопясь погулять по магазинам, рассматривая красивые вещи. Можно встречаться с любимыми, старыми друзьями. И можно наконец заняться своим здоровьем, то есть собой.- С возрастом начинаешь все больше ценить простые радости жизни: солнечный день, чудесный пейзаж за окном, улыбку друга, любовь близких. А 60 - это просто цифра, ни на что не влияющая. Хорошо мечтать о дальних странах и совсем неплохо по возможности их посетить. Ничуть не хуже душевные посиделки с близкими подругами.