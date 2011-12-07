Моя драгоценная елочка

У нас в семье хранится маленькая елочка, которую мои родители купили для нас с братом к Новому году больше полувека назад. К ней прилагалась и коробка с игрушками. Там на ватном слое лежали маленькие шарики, лошадки, баклажанчики, огурчики и помидорки, ягоды малины и яблоки, пирамидки и бусы, бумажные флажки, космонавты и конечно Дед Мороз со Снегурочкой. На некоторые игрушки был нанесен фосфор, и в темноте они светились. Помню, как я ждала новогоднего праздника, чтобы открыть эту волшебную коробку с игрушками, которые казались драгоценностями. Теперь я и правда считаю их драгоценностями. К сожалению, от набора почти ничего не осталось: что-то разбилось, что-то потерялось, что-то я подарила подружкам. Да и елочка наряжалась потом уже для моих детей, теперь для внуков. Но обязательно каждый год она стоит в Новый год на подоконнике. Только уже в другой квартире, украшенная новыми шариками, но на макушке все тот же шпиль.