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На проспекте Победы ассенизационная машина врезалась в здание

Попутно «КАМАЗ» врезался в припаркованный микроавтобус.
В среду днем на проспекте Победы «КАМАЗ»-ассенизатор врезался в стену здания, сообщают пользователи социальных сетей. По данным очевидцев, грузовик сначала зацепил припаркованный микроавтобус. После этого многотонная машина правой стороной влетела в стену торгового центра. О пострадавших не сообщается.
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