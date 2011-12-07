На проспекте Победы ассенизационная машина врезалась в здание

В среду днем на проспекте Победы «КАМАЗ»-ассенизатор врезался в стену здания, сообщают пользователи социальных сетей. По данным очевидцев, грузовик сначала зацепил припаркованный микроавтобус. После этого многотонная машина правой стороной влетела в стену торгового центра. О пострадавших не сообщается.