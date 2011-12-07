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За болотом: там, где живут сибирские татары

Затерянный мир Заболотье - исторически труднодоступный таежный анклав в Нижнетавдинском, Тобольском и Вагайском районах, расположен на юге Тюменской области и заселен местными коренными жителями - сибирскими татарами. Лишь на несколько месяцев зимнего сезона, когда удается наморозить временную дорогу по непроходимым болотам, его отдаленные поселения становятся ближе к городской цивилизации. Автотрасса-зимник является даже транзитной для пути в Ханты-Мансийский автономный округ в район Междуреченска и далее на Урал.
Всего в Заболотье 31 поселение, где проживают около 6 тысяч человек. И основная проблема местных жителей - это бездорожье.Летом добраться в Заболотье и вернуться назад на «большую землю» можно только регулярными авиарейсами малой авиации на самолете Ан-2, спецрейсами вертолетов либо на гусеничных вездеходах или самодельных болотоходах местного кустарного производства. Даже электричество в здешних населенных пунктах вырабатывается дизельными генераторами и подается населению по графику - с 16 часов до полуночи. Жители заняты самообеспечением: держат скот, промышляют охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. При этом гостеприимство и радушие местных жителей воспитано на генетическом уровне.Я провел в деревне Вармахли Тобольского района всего лишь сутки, познакомившись со всеми 38 его жителями, и понял, что это счастливые, самодостаточные люди, бережно сохранившие свою национальную культуру, быт и конечно же непередаваемо красивую природу.
КВ
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