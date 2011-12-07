За болотом: там, где живут сибирские татары

Всего в Заболотье 31 поселение, где проживают около 6 тысяч человек. И основная проблема местных жителей - это бездорожье.Летом добраться в Заболотье и вернуться назад на «большую землю» можно только регулярными авиарейсами малой авиации на самолете Ан-2, спецрейсами вертолетов либо на гусеничных вездеходах или самодельных болотоходах местного кустарного производства. Даже электричество в здешних населенных пунктах вырабатывается дизельными генераторами и подается населению по графику - с 16 часов до полуночи. Жители заняты самообеспечением: держат скот, промышляют охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. При этом гостеприимство и радушие местных жителей воспитано на генетическом уровне.Я провел в деревне Вармахли Тобольского района всего лишь сутки, познакомившись со всеми 38 его жителями, и понял, что это счастливые, самодостаточные люди, бережно сохранившие свою национальную культуру, быт и конечно же непередаваемо красивую природу.