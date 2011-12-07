Хадиуллин: Повышение родительской платы в детсадах РТ ожидается с начала 2021 года на 4%

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин объяснил ситуацию с повышением оплаты в детских садах.

По словам министра, повышение родительской платы в детсадах республики ожидается с начала следующего года на 4%, что для 80% оплачивающих составит 125 рублей. Как выразился Хадиуллин, для «основной массы» плата составит 3 252 рубля. За эти деньги родители могут быть спокойны за присмотр, уход и питание ребенка. Также эта сумма включает в себя содержание детей и кухонных работников. Остальные расходы берет на себя республика, отметил он.

Между тем он добавил, что если ребенок не посещает детский сад, то за питание родители могут не платить. Родительская плата повышается один раз в год.