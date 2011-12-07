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Хайруллин ответит на самые распространенные и актуальные вопросы татарстанцев

Онлайн-трансляции состоится в среду, 16 декабря, в 14:00 в официальных сообществах Татарстана.

Как развивается IT-индустрия в Татарстане? Какие IT-специалисты востребованы в республике? Как цифровые решения повышают уровень жизни? На эти и другие вопросы ответит глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин

Онлайн-трансляции состоится в среду, 16 декабря, в 14:00 в официальных сообществах Татарстана. В программе #ТатарстанОнлайн каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос - на самые распространенные и актуальные министр связи ответит в прямом эфире. 

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