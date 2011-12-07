Как читатели «Казанских ведомостей» стали благотворителями

В рамках Всероссийской декады подписки с 3 по 13 декабря каждый желающий мог не только подписаться на любимые городские и республиканские издания на первое полугодие 2021 года по сниженным ценам, но и получить подарок от редакции. По традиции мероприятие собрало как постоянных подписчиков «Казанских ведомостей», так и новых поклонников газеты. Кстати, многие из них с удовольствием приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра», проводимой «Почтой России». Оформив подписку для социальных учреждений республики - домов престарелых, интернатов, они на время почувствовали себя Дедом Морозом, одаривающим своими подарками нуждающихся в заботе и внимании.

Алина Батыршина: Часто хожу на почту по работе, но на «День подписчика» попала случайно. Это замечательно, что у жителей Казани есть такая возможность создать себе предновогоднее настроение, сделав подарок не только своим близким, но, например, и ветеранам из домов престарелых. А я «Казанские ведомости» читаю на сайте.

Евгений Григорьевич: Газету выписываем лет 15, читаем «толстушку» вместе с женой. Мне больше всего интересны городские новости и рубрика «Спорт». Супруга читает все, что касается семьи, здоровья, «Глас народа».

Ольга Вигель: Приехала в ваш город в качестве туриста из Петербурга. Зайдя на почту, чтобы отправить посылку домой, была приятно удивлена, что попала на такое мероприятие. На Новый год принято делать подарки, и я решила: почему бы не оформить подписку для тех, кому полезна информация о том, что происходит в городе и республике, но они не могут себе это позволить.

А мы напоминаем нашим читателям, что подписка на «Казанские ведомости» продолжается. И тех, кто еще не успел выписать газету на первое полугодие будущего года, по-прежнему ждут в почтовых отделениях республики.