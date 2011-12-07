Маски на больном и здоровом человеке повышают уровень защиты на 90%

— Владимир Альфредович, как пандемия повлияла на график вашей работы, на всю вашу врачебную деятельность?

— У меня как у врача эндоскопического отделения больших изменений не произошло, если не считать того, что нас периодически вызывают в инфекционный госпиталь для оказания консультативной помощи больным.

— Это работа в зоне риска.

— Безусловно. Но работа в инфекционном госпитале не самая опасная вещь, поскольку там соблюдаются все необходимые требования по санитарной безопасности. Гораздо большей опасности подвержены врачи, которые ежедневно ведут приемы в обычных поликлиниках, больницах, где из защиты только медицинская маска и антибактериальные средства. Без преувеличения скажу, что в нынешнее время врачи работают как на передовой. Они лечат больных, среди которых встречаются невыявленные носители инфекции. А врачи-эндоскописты (так же как и врачи-инфекционисты) в наибольшей степени подвержены риску заражения, поскольку приходится осматривать пациентов на близком расстоянии, а они во время эндоскопического исследования зачастую чихают и кашляют. Многие мои коллеги, я в том числе, переболели за эти месяцы коронавирусной инфекцией.

— Как человек, перенесший ковид, и как врач что можете посоветовать читателям?

— Советы известные. Как только почувствовали первые признаки недомогания — самоизолируйтесь. По возможности — отдельная комната или изолированный уголок в квартире. Не стоит идти на прием в поликлинику, лучше вызовите врача на дом. Да, сейчас в поликлиниках не хватает сотрудников, и порой больным приходится ждать врачей долгое время. И тем не менее. Звонок в поликлинику необходим еще и для того, чтобы ваша заявка была зафиксирована в журнале регистратуры, чтобы позднее не было проблем с выдачей листка нетрудоспособности. Я призываю относиться к своему здоровью и здоровью окружающих ответственно, поэтому маски в общественных местах носить необходимо, как бы вы к этому ни относились. Соглашусь с тем, что маски не защищают от инфекций на 100%, но если их надевают здоровый и больной человек, то уровень защиты у здоровых повышается на 90%. Это немало! Только надо помнить, что маску необходимо надевать правильно, прикрывать ей не только рот, но и нос. К сожалению, очень многие этим правилом пренебрегают.