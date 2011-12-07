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Минсельхозпрод РТ: Каждый третий житель города хотя бы раз в месяц покупает фермерские продукты

Опрос проводился среди жителей городов Татарстана с населением свыше 100 тыс. человек.

Минсельхозпрод Татарстана совместно с исследовательским агентством «ПромРейтинг» в ходе опроса выяснило, что каждый третий житель города республики хотя бы раз в месяц покупает продукты питания у фермеров или знакомых, занятых в сельском хозяйстве.

Опрос проводился среди жителей городов Татарстана с населением свыше 100 тыс. человек. Так, среди опрошенных 44% фермерская продукция ассоциируется с натуральностью, экологической чистотой и отсутствием химии. Главными требованиями к ней 81,3% в опросе назвали свежесть, натуральность и вкус.

Популярным выбором в приобретении таковой продукции по-прежнему является «молочка», мясные продукты и яйца. Также исследование показало, что в отличии от других жителей республики казанцы более разборчивы и тщательнее подходят к выбору фермерских продуктов.


КВ
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