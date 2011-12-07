Минстрой РТ: В Татарстане в жилье по соцнайму нуждаются 41 тыс. семей

В Татарстане 41 тыс. семей нуждаются в обеспечении жильем по договору соцнайма, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«В республике движение по социальному найму не очень большое, отдельных жилых домов для данных целей мы не строим. У нас, как бы это грубо не звучало, идет заселение в квартиры, когда люди уходят в мир иной. Муниципалитет уже по очереди заселяет туда следующую семью», — заметил Фролов.

Он также уточнил, что есть необходимость сформировать отдельную программу для строительства подобных домов, в рамках которой нужно будет определить фактуру, площадь и стоимость жилья.

Кроме того, Фролов предложил кардинально изменить вопрос бесплатной приватизации жилья и пересмотреть подходы в части реализации соцнайма.

«Совокупный срок окупаемости построенного жилья экономкласса для застройщика составит порядка 70 лет. На рынок на сегодня под данную категорию застройщики не идут. Исходя из того, что в настоящее время реальная приватизация бессрочная, основная категория граждан встает в очередь по соцнайму, и отдельного жилья для решения проблемы по предоставлению жилья по найму социального использования у нас, к сожалению, нет», — пояснил спикер.

Решать проблему формирования в Татарстане жилищного фонда социального использования нужно на федеральном уровне, считает Фролов.