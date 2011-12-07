Официальные елочные базары Казани откроются на 20 площадках

Для торговли живыми елками в Казани будет выделено 20 площадок. В прошлом году было выделено также 20 мест для елочных базаров, но продавцы главным символом Нового года выкупили всего 5 мест, остальные 15 точек оказались незаконными местами продажи. В этом году исполком Казани решил жестче подойти к этому вопросу и дать разрешение на елочную торговлю только через официальные торги. Об этом решении сегодня сообщили на деловом совещании в исполкоме Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил при этом внимание на то, что незаконные места торговли елями еще и чрезвычайно захламляют город.

— Такие торговцы после своего рабочего дня оставляют свое несанкционированное место продажи неубранным от мусора, ветвей. Это недопустимо — превращать город в горы хлама! — прокомментировал ситуацию глава города. Ильсур Метшин поручил соответствующим органам взять под контроль соблюдение порядка и чистоты в этих местах продажи.

Стоимость живой ели на официальных елочных базарах будет начинаться от 300 рублей. Покупателям будет представлены только ели, выращенные в специализированных лесопитомниках Татарстана.

С адресами елочных базаров можно будет ознакомиться на портале мэрии Казани.