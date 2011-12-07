Председатель Госкомитета РТ по туризму: Загрузка гостиниц в Татарстане сейчас составляет 80%

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что загрузка гостиниц в Татарстане сейчас составляет 80%, а в новогодние праздники может достигнуть до 90%.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что в республике ограничений на прием туристов нет. Все заведения общепита работают до 24.00 часов, а в новогоднюю ночь они будут работать до 3 часов утра.

Отмечается, что на данный момент загрузка отелей в период новогодних каникул составляет в Казани порядка 80%, что равнозначно уровню прошлых лет.