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Профессор-иммунолог: Вторым этапом вакцинации от COVID-19 пренебрегать нельзя

В случае отказа от второй прививки есть вероятность заражения коронавирусом.  

Если человек пренебрежёт вторым этапом двухфазной вакцинации от COVID-19, то он может им заразиться пишут РИА Новости.

Как сообщила профессор-иммунолог Полина Степенская, «если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже». Отмечается, что о необходимости второй прививки людей будут предупреждать с помощью электронных ресурсов. По ее мнению, они будут проходить вакцинацию полностью в том случае, когда всем объяснят важность второй фазы.

Степенская предположила, что возможно через год-два все изменится, а необходимость в двух прививках против коронавирусной инфекции, как от гриппа, отпадет.


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