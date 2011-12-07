Профессор-иммунолог: Вторым этапом вакцинации от COVID-19 пренебрегать нельзя

Если человек пренебрежёт вторым этапом двухфазной вакцинации от COVID-19, то он может им заразиться пишут РИА Новости.

Как сообщила профессор-иммунолог Полина Степенская, «если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже». Отмечается, что о необходимости второй прививки людей будут предупреждать с помощью электронных ресурсов. По ее мнению, они будут проходить вакцинацию полностью в том случае, когда всем объяснят важность второй фазы.

Степенская предположила, что возможно через год-два все изменится, а необходимость в двух прививках против коронавирусной инфекции, как от гриппа, отпадет.



