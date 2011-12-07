Татарстанцы могут пожаловаться на рост цен на продукты в прокуратуру

Прокуратура РТ организовала «горячую линию», на которую татарстанцы могут обратиться с жалобами на рост цен на продукты, сообщает пресс-служба ведомства.

Социальная горячая линия по вопросам цен на товары начала работать с 15 декабря. Звонки принимаются круглосуточно: 8 (843) 291-18-65 (профильный отдел) с 9.00 до 18.00 и 8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) с 18.00 до 9.00.

Всю полученную информацию будут использовать для планирования надзорных мероприятий.