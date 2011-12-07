Татарстанцы могут выбрать самые востребованные направления социально-экономической политики

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Минэкономики Татарстана предлагает жителям республики пройти опрос на определение наиболее востребованных направлений социально-экономической политики.
Известно, что исследование проводит аналитический центр при Правительстве РФ. Темой его являются «Пути достижения национальных целей развития». Поучаствовать в нем может абсолютно каждый, опрос анонимный. Для этого достаточно лишь указать свой пол, возраст и род занятий.
После татарстанцы могут выбрать самые актуальные и важные для них направления.