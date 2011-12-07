В РТ отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Всего на 14 декабря на территории республики зафиксировано 11597 случаев заражения COVID-19. В декабре за сутки в среднем регистрируется 90 заболевших, что на 73% больше, чем в прошлом месяце. На 100 тысяч человек в Татарстане приходится 316,4 случая заболевания. За 13 декабря было зарегистрировано 83 выздоровевших, в общей сложности в республике таковых насчитывается 10159 человек.

— Пока сохраняется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией, — отметила Любовь Авдонина. — Вместе с тем мы наблюдаем снижение количества случаев тяжелых форм заболевания на 15%. По-прежнему заболеваемость детей ниже почти в 10 раз, но мы пока продолжаем констатировать рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет.

Под медицинским наблюдением находится 1721 человек, имевший контакт с заболевшими.

С начала декабря в республике сотрудники Роспотребнадзора проверили 1354 объекта на предмет соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности, на 80 из них были выявлены нарушения.