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В Татарстан прибыло еще 1,9 тыс. доз вакцин от COVID-19

Поступившие партии вакцины «Спутник V» планируют израсходовать до конца года.

В Татарстан прибыло еще 1,9 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил главный внештатный специалист Минздрава РТ по эпидемиологии и иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

«С учетом необходимости обследования методом ПЦР или определением антител, то есть это довольно процесс трудоемкий. Мы в любом случае планируем полученные партии уже завершить в течение этого года, чтобы после новогодних праздников продолжить введение второго компонента вакцины», — уточнил спикер.

В первую очередь вакцинируют медработников, процедура проходит в 56 медучреждениях республики, добавил Лопушов.

КВ
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