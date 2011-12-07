В Татарстан прибыло еще 1,9 тыс. доз вакцин от COVID-19

В Татарстан прибыло еще 1,9 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил главный внештатный специалист Минздрава РТ по эпидемиологии и иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

«С учетом необходимости обследования методом ПЦР или определением антител, то есть это довольно процесс трудоемкий. Мы в любом случае планируем полученные партии уже завершить в течение этого года, чтобы после новогодних праздников продолжить введение второго компонента вакцины», — уточнил спикер.

В первую очередь вакцинируют медработников, процедура проходит в 56 медучреждениях республики, добавил Лопушов.