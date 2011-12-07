В Татарстане волонтеры «Единой России» выполнили более 40 тыс. заявок в период пандемии коронавируса, сообщила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане Анна Макарова.

Большая часть волонтеров — студенты-медики. Они помогают в темометрии, работают в колл-центрах при поликлиниках, а также в приемно-диагностических отделениях, помогают врачам и младшему сестринскому персоналу. Часть добровольцев доставляла продукты питания и лекарства для пожилых татарстанцев.

«Работа проходит на добровольных началах, студентам-медикам при поступлении в ординатуру даются дополнительные баллы», — уточнила Макарова.

Самым сложным периодом оказалась весна 2020 года. Тогда система волонтерской помощи еще была не отлажена.

«Сейчас мы чувствуем огромную поддержку от органов власти, добровольцы стали более активны. Список тех, кто помогает, большой — мы благодарны каждой помощи, которая оказывается нам», — сказала спикер.