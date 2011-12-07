В Татарстане заработает телефон психологической помощи для молодежи

Минмолодежи РТ представил список целей и задач на 2021 год. Одной из них является создание горячей линии для молодежи.

Замглавы министерства Тимур Сулейманов рассказал, что в Татарстане уже есть опыт детского телефона доверия, есть и опыт создания такового для молодежи, но лишь в отдельных его муниципалитетах. А вот появления круглосуточного телефона психологической помощи для молодежи в масштабах республики еще нет. Поэтому это станет одной из целей списка ведомства на реализацию их в 2021 году. Горячая линия заработает не раньше III квартала.