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В Татарстане заработает телефон психологической помощи для молодежи

Проект планируют реализовать во второй половине следующего года.

Минмолодежи РТ представил список целей и задач на 2021 год. Одной из них является создание горячей линии для молодежи.

Замглавы министерства Тимур Сулейманов рассказал, что в Татарстане уже есть опыт детского телефона доверия, есть и опыт создания такового для молодежи, но лишь в отдельных его муниципалитетах. А вот появления круглосуточного телефона психологической помощи для молодежи в масштабах республики еще нет. Поэтому это станет одной из целей списка ведомства на реализацию их в 2021 году. Горячая линия заработает не раньше III квартала.

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