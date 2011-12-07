Зарипова: Татарстанцы должны сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой

Глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова сообщила, что татарстанцы должны сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.

Министр пояснила, что выбор все работники должны сделать до конца текущего года, написав заявление работодателю в письменном виде. Выбрав ведение трудовой книжки в электронном виде, сотруднику она возвращается на бумажном носителе. Если же татарстанец решил оставить все как есть, то работодатель обязан вести трудовую книжку в двух форматах.

Руководитель ведомства также отметила, что, выбрав электронный вариант, обязательно нужно хранить бумажный, поскольку «это единственный источник ваших сведений о вашей прошлой трудовой деятельности». По достижении пенсионного возраста эти сведения будут черпаться из того документа, который у вас на руках и будут сопоставляться со сведениями Пенсионного фонда.

По словам Зариповой, в пользу электронного формата сделали выбор около 20% работающих жителей республики. Сообщается, что сведения о трудовом стаже тех, кто приступает к работе с 2021 года, будут вестись в электронном виде.



