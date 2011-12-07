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Звезду татарской эстрады оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер на концерте

Поклонники Элвина Грея сидели не на зрительских местах и не были в средствах индивидуальной защиты.

Артиста современной татарской эстрады Радика Юльякшина (Элвина Грея) наказали за несоблюдение антиковидных мер на его концерте.

Само выступление певца прошло еще 9 декабря в КРК «Пирамида». Тогда зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию и не сидели на зрительских местах.

Так, из-за строгих нарушений санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в отношении ООО «Карсар» и музыкального лейбла артиста составили протоколы. 

КВ
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