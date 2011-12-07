Звезду татарской эстрады оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер на концерте

Артиста современной татарской эстрады Радика Юльякшина (Элвина Грея) наказали за несоблюдение антиковидных мер на его концерте.

Само выступление певца прошло еще 9 декабря в КРК «Пирамида». Тогда зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию и не сидели на зрительских местах.

Так, из-за строгих нарушений санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в отношении ООО «Карсар» и музыкального лейбла артиста составили протоколы.