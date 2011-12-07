Звезду татарской эстрады оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер на концерте

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Артиста современной татарской эстрады Радика Юльякшина (Элвина Грея) наказали за несоблюдение антиковидных мер на его концерте.
Само выступление певца прошло еще 9 декабря в КРК «Пирамида». Тогда зрители не были в средствах индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию и не сидели на зрительских местах.
Так, из-за строгих нарушений санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в отношении ООО «Карсар» и музыкального лейбла артиста составили протоколы.