Родовые сертификаты в Татарстане переведут в электронный вид

Как и больничные листы, родовые сертификаты в Татарстане переведут в скором времени в электронный формат. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии отделения ФСС РФ по РТ и. о. руководителя филиала Камиль Фатыхов.«Как и больничные листы, ФСС РФ по РТ планирует перевести родовые сертификаты в электронный формат. В 2018 году региональным отделением оплачено более 146 тысяч талонов родовых сертификатов», – сообщил он.Согласно данным Камиля Фатыхова, в 2018 году женские консультации, родильные дома и детские поликлиники республики получили от регионального отделения ФСС более 450 млн рублей выплат. Всего в программе принимают участие 83 медицинских организации республики.«Данная программа действует в России 12 лет. За это время родовой сертификат успел превратиться из нововведения в привычный элемент деятельности лечебно-профилактических учреждений», – отметил и. о. руководителя ФСС РФ по РТ.