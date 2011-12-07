Госстройнадзор РТ приступил к проверке биологических очистных сооружений канализации

Сотрудники Инспекции Госстройнадзора РТ приступили к проверке биологических очистных сооружений канализации.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты осмотрели ход строительства цеха по термомеханической переработке илового осадка. Ежесуточно в нем будут перерабатывать 340 тонн илового осадка, получая после термоутилизации гранулированное вещество весом до 100 тонн.

Сейчас площадь иловых полей достигла 110 га по берегу Волги, что представляет экологическую угрозу. Согласно проекту, реконструкция очистных сооружений позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и будет способствовать извлечению экономической выгоды от вторичного использования сухого осадка.



