Магдеев о счетах за ЖКУ: Каждая ситуация должна быть рассмотрена индивидуально

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил главам районов и управляющим компаниям разобраться со счетами за отопление. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями 26-го и 27-го комплексов.

«Мы однозначно на стороне жителей, но и компания „Татэнерго“ в убыток работать не будет», — пояснил Магдеев.

Он также уточнил, что повышение цен на отопление в декабре — логично, так как в ноябре средняя температура составляла -2,2 градуса, а в декабре опустилась до -10,8 градусов.

«Каждая ситуация должна быть рассмотрена индивидуально. Нашли ошибку — делаем перерасчет, переплату перекидываем на следующий месяц», — заметил мэр.

Он попросил ответственных лиц оперативно реагировать на любое обращение местных жителей и подробно разъяснять каждый пункт.

«В любом случае граждане имеют право обратиться в суд и уже через него доказать свою правоту», — сказал Магдеев.