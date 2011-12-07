Молодежный парламент РТ поддержал идею введения студенческого тарифа

Молодежный парламент при Госсовете РТ поддержал инициативу Лиги студентов о введении студенческого льготного тарифа на проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Ежедневно студенты совершают поездки до образовательной организации и обратно. Это две поездки в день, то есть 44 поездки в месяц. Таким образом, для студентов очной формы обучения, которые не имеют постоянного дохода и возможности устроиться на постоянную работу, мы предлагаем внедрить тариф „44“. 880 рублей на 44 поездки, на все виды транспорта», — пояснил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

Он считает, что транспортный грант, который получают более 5,7 тыс. студентов, «не решает проблему полностью», так как студентов в Татарстане намного больше.

«Любая льгота должна носить адресный характер и решать социальную проблему конкретного студента», — заметил в свою очередь министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларинова поддержала инициативу, но выступила с предложением о создании рабочей группы для детального изучения вопроса.