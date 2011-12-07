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В Татарстане скоро начнется масштабная вакцинация населения от COVID-19

Минниханов поручил увеличить количество прививочных пунктов в республике.

В Татарстане скоро начнется масштабная вакцинация населения от COVID-19, сообщил президент РТ Рустам Минниханов в ходе субботнего совещания.

«Вакцинация осуществляется на базе 57 медицинских учреждений и нам надо расширить количество точек вакцинирования населения», — сказал он.

Глава республики также поручил активизировать работу по данному вопросу на промпредприятиях.

Всего, по данным на 14 января, в Татарстане были привиты 2 889 человек. Все они представители групп риска — медики, учители и соцработники.

Напомним, вакцинация проводится бесплатно на добровольной основе.

КВ
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