В Татарстане собираются разработать новые учебники татарского языка для начальных классов

В 2020 году в Татарстане будут разработаны новые учебники по татарскому языку для начальных школ, сообщил ИА «Татар-информ» директор Института филологии и межкультурной коммуникации К (П)ФУ Радиф Замалетдинов.

«В 2020 году мы разработали учебник для первого класса. В этом году будут разработаны еще три учебника, для второго, третьего и четвертого классов. До конца 2021 года будет завершена работа по созданию линейки учебников для начальной школы», — рассказал собеседник агентства.

Учебники будут проверяться на базе полилингвального комплекса и образовательных организаций-партнеров Института филологии КПФУ, уточнил Замалетдинов.

Если проект поддержат, рабочая группа разработает учебники для 5-9-х классов.

«На сегодняшний день получаем довольно хорошие отклики», — заметил Замалетдинов