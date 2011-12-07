На аукционе продан кий «от президента Татарстана»

В ходе электронных торгов аукционного дома был продан кий русского бильярда, пишет «КоммерсантЪ». Его отличительной особенностью, указанной в описании, является тот факт, что он, якобы, получен в качестве подарка «от президента РТ». Кий выполнен эбенового дерева, бокоте и серебра. Футляр для кия сделан из бука и апшеронского дуба. На нем вырезана надпись на русском и татарском языках: «От президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова». Стартовая стоимость лота составила 1 рубль, а в конце торгов она поднялась до 34 тыс. рублей.