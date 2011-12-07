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Умерла Ихсанова Венера Фаизовна гл.ред. газеты «Яшь ленинчы», журнала «Азат хатын»

Умерла Ихсанова Венера Фаизовна гл.ред. газеты «Яшь ленинчы», журнала «Азат хатын»
Похороны завтра в 10.00 по адресу ул.Декабристов д.115.
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