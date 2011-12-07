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Алмаз Хакимов проведет выпуск новостей на ЮВТ-24

Ведущий «Вести-Татарстан» приехал в Альметьевск, чтобы поделиться опытом с журналистами нового телеканала.

Ведущий «Вести-Татарстана» Алмаз Хакимов несколько дней находится в Альметьевске и делится опытом с журналистами нового телеканала ЮВТ-24, сообщает «АТВ-24».

«О том, что произошло большое событие именно на юго-востоке республики говорит и обсуждает всё медиа сообщество Татарстана», — заметил Хакимов.

Журналист участвует в утренних «летучках», дает советы операторам, монтажерам и  корреспондентам. Особое внимание Хакимов уделяет ведущим, регулируя их стиль и работу в кадре.

Сегодня, 16 февраля Алмаз Хакимов проведет выпуск новостей на телеканале ЮВТ-24.

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