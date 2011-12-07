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Более половины татарстанских водителей считают себя несправедливо оштрафованными

В опросе приняло участие свыше 12 тысяч россиян.

Среди водителей был проведен опрос на тему справедливости наказаний водителей со стороны сотрудников ГИБДД. Исследование было проведено порталом «Дром».

В опросе, пршедшем с 26 января по 10 февраля текущего года, приняло участие 12 341 человек. Согласно полученным данным, 52% респондентов из Татарстана считают, что их несправедливо штрафовали. При этом Татарстан занял первое место среди российских регионов по этому показателю.

В то же время 25% опрошенных водителей-татарстанцев сообщили, что им не только не выписывали несправедливых штрафов, но и не наказывали за мелкие нарушения.

КВ
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