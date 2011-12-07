Ильсур Метшин посетил отремонтированную женскую консультацию при ЦГКБ №18

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил одну из обновленных женских консультаций, сообщает пресс-служба мэрии города. В общей сложности в столице Татарстана насчитывается 16 таких медучреждений, 15 из которых были отремонтированы.

Женская консультация при ЦГКБ № 18, которую осмотрел градоначальник, ремонтировалась с конца 2019 года. За это время в ней не только отремонтировали фасад и кровлю, но инженерные коммуникации, а также заменили двери, окна и мебель. В роли подрядчика выступило ООО «КапСтройИнвест».

«Хорошо помню 2007 год, когда мы приехали в женскую консультацию по ул. Голубятникова, и в операционной висела одна лампочка, на стенах — советский коричневый кафель, такого же цвета клеенка. Женщина и так в психологически некомфортном состоянии, так вокруг еще и атмосфера погреба. Тогда мы приняли решение все женские консультации капитально отремонтировать», — высказался мэр.

В обновленной консультации действуют 4 гинекологических кабинета, а также процедурный кабинет и операционная, УЗИ и лаборатория. В отдельном помещении проводятся занятия для будущих мам. В общей сложности медучреждение обслуживает 32 тысячи человек.